A la venta las entradas para ver a Álex Ubago en A Coruña
El artista ofrecerá un concierto en el Coliseum el 25 de abril de 2026
Las entradas para el concierto que ofrecerá Álex Ubago en el Coliseum de A Coruña pueden adquirirse desde este viernes en la web oficial del artista, Ataquilla y El Corte Inglés a precios que van de 27 a 41 euros. Con su actuación en A Coruña, el 25 de abril del próximo año como parte de una gira internacional, Ubago celebrará el 25 aniversario de su primer disco ‘¿Qué pides tú?’, un álbum que lo consolidó como una de las grandes voces del pop melódico en español. Presentará canciones que se han convertido en himnos de toda una generación como ‘A gritos de esperanza’, ‘Sin miedo a nada’, ‘Sabes’ y la homónima ‘¿Qué pides tú?’.
