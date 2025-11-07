La Xunta exige al Gobierno central el proyecto eólico de Langosteira
El Gobierno gallego exige al Estado que «cumpla su compromiso con Galicia» y permita instalar la plataforma experimental de eólica marina proyectada en el puerto exterior de punta Langosteira. Según defendió el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, en la comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo del Parlamento gallego, hay «agravios comparativos» en relación con otras comunidades.
Fernández señaló que la Xunta anunció el proyecto en 2022, con la colaboración de la Autoridad Portuaria y de Red Eléctrica de España, y afirmó que en un principio hubo apoyo del Estado, que calificó el plan de «fundamental». Pero luego lo rechazó por ser «una zona de importancia para las aves», cuando, según el director xeral, no estaba calificada como tal. El proyecto tuvo una subvención de 20 millones del Instituto para la Diversificación de la Energía, indicó el cargo del Ejecutivo autonómico.
Inversiones portuarias
El ministro de Fomento, Óscar Puente, enumeró ayer en Las Palmas las inversiones en el sistema portuario de España. Entre ellas, destacó las de Galicia, con A Coruña a la cabeza por la construcción del tren al puerto exterior. Estima que serán más de 362 millones. Vigo recibirá 196 y Ferrol, casi 82.
