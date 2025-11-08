El arquitecto del mercado de Monte Alto pide más dinero por una ampliación del contrato de palabra

En 2016, el Concello convocó un concurso de ideas para diseñar la remodelación de la plaza y el mercado de Monte Alto, y, el año siguiente, declaró a un arquitecto como ganador y lo contrató para diseñar el proyecto y dirigir la obra. Los honorarios máximos, que se calculaban en base al coste de la obra, serían de unos 283.000 euros contando el IVA Pero el Concello cambió el proyecto, multiplicando el coste por 2,75 e incluyendo nuevos trabajos, y en vez de seguir los cauces que marca la ley, mandó verbalmente al arquitecto modificar el proyecto. El profesional reclama ahora 700.000 euros, que, con los intereses, subirían a casi 850.000, y el Concello busca una forma de pagarle.

El desfase se debe a que los honorarios originales se calcularon en base al porcentaje de la obra original, que era mucho más barata que la que se acabó haciendo. En 2021, el Concello sacó a concurso la reforma en base al proyecto original del arquitecto, por unos 3,8 millones, pero quedó desierto en 2022. Todas las empresas que se habían presentado renunciaron al proyecto, y pudieron hacerlo sin pagar una penalización porque el Ayuntamiento sobrepasó los plazos legales para resolver el concurso.

El Concello sacó entonces un nuevo concurso, ahora por 10,4 millones de euros. Parte del incremento se debe a una actualización del precio de los materiales, pues la licitación salió en 2022, un año de elevada inflación por la guerra de Ucrania. Pero otra parte se debe a que, como admite la propia documentación municipal, se incluyó la reurbanización de la calle Joaquín González, el suministro y el montaje del mercado provisional y la incorporación del equipamiento necesario para los puestos del mercado y la escuela infantil de la plaza.

Según la propia asesoría jurídica municipal, habría que haber tramitado una modificación del contrato, y, si no era posible, una nueva contratación, constatando que había crédito suficiente. Pero, por el contrario, se produjo un «incumplimiento de normas procedimentales esenciales de la contratación administrativa», y el Concello le encargó, «de forma verbal», al propio arquitecto que modificarse el proyecto.

La obra se contrató a Prace en octubre de 2022, y continúa con previsión de acabar este año, aunque debería haber terminado en enero y la contratista recibió ya dos ampliaciones del plazo. El arquitecto lleva años reclamando que se actualicen sus honorarios, y, en un escrito de este mes de agosto, los calcula en 700.000 euros antes de impuestos.

La documentación del Gobierno local sobre esta reclamación admite que se realizó el encargo de forma verbal, y la Junta de Gobierno Local aprobó el mes pasado empezar una revisión de oficio como fórmula para pagarle y preguntar al Consultivo sobre este asunto, si bien no reconoce «derechos económicos» a favor del arquitecto y señala que si existen se analizarán «una vez finalizado el trabajo y recepcionada la obra». El Gobierno local, prometió esta semana que las placeras de Monte Alto entrarán en el inmueble en «la segunda quincena de diciembre». El PP ha criticado la ampliación del contrato de forma verbal, y su portavoz, Miguel Lorenzo, recuerda que el Gobierno local usó este método en otras ocasiones.