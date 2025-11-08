Las boutiques de barrio siguen vivas en A Coruña: «Conozco el armario de todas mis clientas de arriba abajo»

En mitad de Os Mallos se esconde una de esas tiendas que para los jóvenes pasan desapercibidas. Sonia Gándara prepara el 40 aniversario de su pequeña boutique, Farpos Moda. Su madre abrió la tienda en 1986, cuando las tiendas de barrio eran lo último. «Ella ya vendía ropa en un bajo, pero se le quedó pequeño porque tenía mucha gente», recuerda.

Sonia Gándara y su madre en Farpos Moda. / Carlos Pardellas

Desde entonces, el negocio ha pasado de una generación a otra, sin perder su esencia: «Trabajamos con los mejores tejidos portugueses, les subo los bajos, les aconsejo... Conozco el armario de todas mis clientas de arriba a abajo», confirma Gándara quien asegura que «esa confianza es lo que les mantiene».

Farpos se ha adaptados a los tiempos con redes sociales y un canal de Whatsapp, aunque su público, admite, «va de los 40 años en adelante». «Yo tengo 56 y trabajo para gente de mi edad o mayor. No quiero saber nada de los jóvenes», confiesa sin rodeos. La tienda continua vendiendo prendas fabricadas en Portugal, sin embargo, nota que la ciudad ya no es la misma y no se valora igual la calidad. «En los pueblos la gente sigue queriendo el buen trato y que la prenda dure años, aquí en A Coruña poca gente quiere ya eso y, así es que quedamos cada vez menos».

En la calle Barcelona, Arena Confecciones también resiste. David Iglesias lleva más de tres décadas detrás del mostrador, desde que su padre y su tío abrieron el local hace 35 años. «Antes pasaban coches y la calle estaba llena de tiendas. Ahora quedamos pocas», lamenta. Aún así sigue encontrando motivos para mantener el negocio. «Tenemos página online, trabajamos con ropa de ceremonia y estamos adheridos a los bonos comercio de la Xunta. Eso se nota mucho, la gente está concienciada y vienen más», asegura.

Iglesias reconoce que los tiempos de antaño ya no volverán. «Hay menos clientes y ya no se puede vivir solo de la gente de barrio», explica. «antes tenías clientela fiel, de muchos años, pero ahora si un día no tienes lo que buscan, se van a comprarlo por internet». Pese a todo, sigue creyendo en la profesionalidad y el valor de la cercanía que les caracteriza. «Hay quien compra por internet y luego viene aquí por que no eran lo que querían. Aquí les atendemos, les aconsejamos, les arreglamos cualquier cosa... eso los grandes no lo hacen».

David Iglesias, dueño de Arena Confecciones / Casteleiro

En el barrio de Os Castros Travolta Moda mantiene vivo otro de esos negocios familiares que han vestido a generaciones. Ana Pose heredó la tienda de sus padres, abierta a finales de los setenta. Hoy sigue al frente junto a su empleada Amparo, que habla con orgullo del tipo de clientela que conservan: «Son fieles, la mayoría gente mayor que ya no encuentra ropa en otros sitios acorde a su edad». La tienda especializada en ropa de caballero y señora, ofrece tallas grandes y prendas de calidad. «Lo que de verdad la gente valora es que la atiendas tú, que la conozcas», explica Amparo. Aunque reconoce que los jóvenes «apenas entran», confía en que estos negocios sigan vivos en las ciudades.