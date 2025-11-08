Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concello y Diputación destinan 450.000 euros a la Casa de Acollida

Financiarán también dos pisos de inclusión para mujeres víctimas de violencia de género

Valentín González Formoso e Inés Rey, en la firma. | La Opinión

A Coruña

El Concello y la Diputación firmaron este viernes un nuevo convenio de colaboración para financiar la Casa de Acollida y los dos pisos de inclusión y transición a la vida autónoma para mujer víctimas de violencia de género en la ciudad. El Concello pondrá unos 350.000 euros, y la Diputación otros 121.000.

Los inmuebles, municipales, pertenecen a la Rede Galega de Acollemento y dan cobijo a mujeres vulnerables, así como a los menores a su cargo. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que el acuerdo ayuda «a prestar un servicio esencial en el que todas las administraciones debemos ir de la mano» para erradicar la violencia machista, «una de las grandes lacras de la sociedad». El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó el papel de la red provincial de casas de acogida, que ofrecen «protección, acompañamiento y nuevas oportunidades».

