TIEMPO EN A CORUÑA
A Coruña se prepara este sábado para un día con menos lluvias
Las temperaturas serán algo más frescas que el viernes
Este sábado Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones tras el día de lluvia vivido este viernes. Con esto, habrá cielos con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco aislado y ocasional en el noroeste de la comunidad en las primeras horas.
A partir de ahí, A Coruña vivirá un día tranquilo, donde no se esperan más precipitaciones en las siguientes horas. Las lluvias regresarán a la comarca el domingo con el avance de la tarde.
Las temperaturas, sin embargo, serán algo más frescas. Las mínimas bajarán hasta los 11ºC, mientras que las máximas serán de 17ºC.
Por su parte, el viento soplará del suoreste, con intensidad moderada en el litoral coruñés.
