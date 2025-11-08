Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña se une a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos

Gran Recogida de los Bancos de Alimentos en A Coruña / Iago López

Alberto Rivera

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), entre ellos el Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, participan este viernes 7 ysábado 8 de noviembre en la Gran Recogida 2025, según explican el evento solidario más importante del año para luchar contra la pobreza alimentaria.

Cientos de voluntarios ayudan en los supermercados e hipermercados a recolectar alimentos no perecederos de cara a llenar las despensas para los próximos meses de los Bancos de Alimentos.

Según explica la organización, la situación actual dificulta el acceso de miles de personas a una alimentación digna. "Muchas personas nunca imaginaron verse en una circunstancia así y hoy lo viven en silencio, en una realidad invisible que pasa desapercibida para gran parte de la sociedad, pero que estas organizaciones conocen de cerca y tratan de aliviar cada día", explican.

Desde los Bancos de Alimentos se subraya la importancia de colaborar en esta campaña solidaria esencial para abastecer los almacenes y seguir llenando cestas básicas destinadas a personas que están mucho más cerca de lo que imaginamos y que necesitan apoyo para mantener una vida digna mientras las dificultades persisten.

