Dos heridos trasladados y seis personas atendidas tras la colisión entre un coche y un microbús en A Coruña
Los hechos ocurrieron a las 19.10 horas en la ronda de Outeiro
Una colisión entre un coche y un microbús en la ronda de Outeiro, en A Coruña, dejó este sábado a dos personas trasladadas al hospital y a seis más atendidas en el lugar del accidente.
El suceso ocurrió alrededor de las 19:10 horas, cuando un particular alertó a los servicios de emergencias sobre el choque. Varias personas se quejaban de dolor en el cuello tras la colisión.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Policía Local, que se encargaron de atender a los afectados y regular el tráfico.
Los servicios sanitarios confirmaron que seis personas recibieron asistencia en el lugar y que otras dos fueron trasladadas a un centro hospitalario para una evaluación más completa.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa