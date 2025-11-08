Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos trasladados y seis personas atendidas tras la colisión entre un coche y un microbús en A Coruña

Los hechos ocurrieron a las 19.10 horas en la ronda de Outeiro

Una ambulancia del 061.

Una ambulancia del 061. / LOC

RAC

Una colisión entre un coche y un microbús en la ronda de Outeiro, en A Coruña, dejó este sábado a dos personas trasladadas al hospital y a seis más atendidas en el lugar del accidente.

El suceso ocurrió alrededor de las 19:10 horas, cuando un particular alertó a los servicios de emergencias sobre el choque. Varias personas se quejaban de dolor en el cuello tras la colisión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Policía Local, que se encargaron de atender a los afectados y regular el tráfico.

Los servicios sanitarios confirmaron que seis personas recibieron asistencia en el lugar y que otras dos fueron trasladadas a un centro hospitalario para una evaluación más completa.

