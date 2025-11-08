Las obras de Visma avanzan con el soterramiento de la línea eléctrica

La línea de media tensión de San Pedro de Visma, cuyos postes atraviesan los terrenos que se están urbanizando para prolongar O Ventorrillo y construir 3.600 pisos, desaparecerá a finales de mes. Fuentes conocedoras de la obra señalan que se está terminando los trabajos para soterrarla y la previsión es que, a finales de este mes, la distribuidora eléctrica pueda pasar la corriente por la nueva línea subterránea y retirar los postes actuales.

La urbanización, que pondrá las bases para que se levanten una treintena de nuevos edificios, en su mayoría situados entre la tercera ronda, Os Mariñeiros, el colegio de San Pedro de Visma y el centro Ágora, arrancó el verano pasado y fuentes vinculadas al proyecto indican que probablemente pueda rematarse en verano de 2026, como estaba previsto a principios de este año, pero que el mal tiempo podría retrasarlo un tanto. Así, la fecha definitiva «depende de cómo venga este invierno, es posible que siga hasta el otoño, pues entre junio y septiembre-octubre hay meses secos en una obra a la intemperie, en la que los remates son importantísimos», señalan las mismas fuentes.

La ejecución de la urbanización, en su conjunto, se está ejecutando «bastante bien». Las excavaciones están «prácticamente terminadas», los viales han avanzado y también «se está avanzando mucho en canalizaciones y aceras». El principal retraso se ha dado en la parte referida a la nueva red eléctrica, pues, después del proyecto de urbanización, hubo que hacer otro, «mucho más detallado, que tiene que ser autorizado por la distribuidora eléctrica y la Consellería de Industria». Fuentes próximas al proyecto indican que los trámites para que se apruebe este proyecto están casi completados.

Rediseño de la movilidad

La creación de un nuevo barrio de 3.600 viviendas, de las que 940 serán de protección, cambiará la movilidad de Visma, que ahora cuenta con unos 3.700 habitantes en varios núcleos. El Concello ha contratado el rediseño de la tercera ronda en su tramo inicial, entre la rotonda del Pavo y la que se encuentra unos 300 metros más adelante, para dar servicio a los futuros edificios.

El pleno municipal de este jueves aprobó por unanimidad una moción del BNG para que el Ayuntamiento cree un plan de movilidad específico para San Pedro de Visma. Los nacionalistas pedían la mejora con «carácter de urgencia» de los accesos al colegio del barrio, así como «recuperar los viejos caminos, eliminar barreras y zonas inseguras» y mejorar el transporte público.