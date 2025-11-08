Las placeras de Monte Alto celebran su 'vuelta a casa': «Estamos muy agradecidas a las clientas de aquí»

«Claro que tenemos ganas de estrenar mercado, pero estamos muy agradecidas a las clientas de aquí, porque fue gracias a ellas que aguantamos estos casi tres años. Si no fuese por los vecinos de aquí alrededor, a ver qué iba a ser de nosotras, porque de arriba bajaron las que bajaron», explica Cruz Fernández, que está detrás del mostrador de la Pollería Estrella. A sus clientas de más edad siguió viéndolas este tiempo, sin embargo, lamenta que a las más jóvenes las perdió de vista con la mudanza a la calle Indalecio Prieto. A pesar de que el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas dijo en la sesión plenaria del pasado jueves que las placeras estrenarían sus puestos en el renovado mercado de Monte Alto «la segunda quincena de diciembre», todos los placeros daban por hecho que se cumpliría la fecha inicial que les habían dado a ellos en sus reuniones, en las que hablaban de que estarían ya instalados «el día 9 de diciembre». «Confirmación oficial de que será en la segunda quincena no tenemos», dice Ana Pérez, que se queja de la «falta de información» que ha envuelto todo este proceso y que no esconde sus ganas «de volver» a la que considera que es su «casa».

Javier Abeleira, en su carnicería, este viernes. | Casteleiro

Javier Abeleira lleva unos quince años con su puesto y, aunque está también contento con las clientas nuevas que ha hecho, los meses en el mercado temporal le empiezan a pesar. «Hay muchos puestos cerrados, hay gente a la que le cuesta venir, pero los sábados hay mucha juventud con niños, que es lo que hace falta», comenta Javier, que confía en que «la novedad» y la curiosidad por ver las nuevas instalaciones consiga atraer a nuevos clientes que al mercado renovado.

Humbe ya compraba en la plaza y siguió siéndolo durante el traslado y volverá cuando las placeras abran de nuevo sus persianas. Este viernes iba a un puesto que se encontró cerrado, como otras veces, así que, le compró los huevos a Ana Pérez, de A Fraga.

Maica Alvedro está tras el mostrador del puesto de ropa Yago’s y, aunque no tiene queja de las clientas, sí que le da pena ver «tanto puesto cerrado» sabiendo que, cuando iniciaron el traslado todas las tiendas y la cantina estaban abiertas y quedan, aproximadamente, la mitad en funcionamiento. A Maruchi y a Marisol, que son clientas del mercado les tarda ya la reapertura porque, aunque ellas van igual, prefieren tener los puestos más cerca de sus casas.