La política cultural de A Coruña, a debate: de Francisco Vázquez a Marea

De la red de bibliotecas al Noroeste, de la Fundación Luis Seoane a los museos científicos o la Orquesta Sinfónica, los ritmos de la cultura coruñesa se dictan en muchos casos desde el Palacio Municipal de María Pita, con aciertos pero también con polémicas. Para debatirlos, la feria cultural CoruñART congregó en el mediodía de este sábado en el mercado de San Agustín a cuatro concejales y exconcejales por PSOE, PP, BNG y Marea Atlántica, que representan a todos los Ejecutivos municipales desde Francisco Vázquez a la asunción como regidora de Inés Rey en 2019.

«Partimos de que no había nada», afirmó, tajante, el exedil socialista Carlos González Garcés, que fue responsable de Cultura entre 2003 y 2007, refiriéndose al estado de la ciudad cuando su partido llegó a la Alcaldía con Francisco Vázquez, en 1983. Recordó cómo en esta época se construyeron una larga serie de infraestructuras culturales, desde el Coliseum al Fórum Metropolitano, pasando por el Palacio de la Ópera, el edificio de la Fundación Luis Seoane o el Kiosco Alfonso y siguiendo por la red de bibliotecas y de museos científicos.

En 2007 lo sustituyó al frente de Cultura la edil nacionalista María Xosé Bravo, cuyo partido gobernó en María Pita aliado al PSOE del alcalde Javier Losada. Según indicó el sábado, llegó con la idea de que la «cultura es un derecho» y que por tanto tiene que ser accesible a toda la ciudadanía», que también ha de «ser protagonista» de la vida cultural. Destacó dos herramientas para lograrlo, la plantilla municipal, que «es de lo mejor que puede haber», y las bibliotecas. Entre las iniciativas que destacó de su época está la campaña de A Coruña, cidade que le, y el plan para abrir la cárcel provincial, ahora abandonada, a acciones culturales.

El PP llegó al Gobierno local en 2011, pero en el debate no pudo estar presente la edil de aquella época, Ana Fernández Vilaseco. La sustituyó su compañero Roberto Coira, que sigue en el pleno y defendió que en se época hubo una «crisis muy dura», en la al llegar que hubo que pedir un crédito para pagar, entre otros, a proveedores de la cultura. Entre las apuestas estuvo la puesta en marcha efectiva del Ágora o traer espectáculos de «primer nivel» a las fiestas.

Y José Manuel Sande, que en 2023 se presentó como alcalde por Podemos pero en 2015 fue en la lista de Marea Atlántica y llevó la Concejalía de Cultura hasta 2019, defendió que le movieron principios como descentralizar la cultura, con ejemplos como ampliar los escenarios del Noroeste. Señaló que se incorporó a entidades de la ciudad a la programación cultural, y aceptó la invitación de la conductora del debate, la periodista Isabel Bravo, de señalar lo que quedó por hacer en su mandato. Citó la municipalización d las bibliotecas, la recuperación de la concesión del Palacio de la Ópera y mejorar el IMCE.

Debate sobre la Sinfónica

También hubo reproches. María Xosé Bravo achacó el PP cortar con iniciativas desarrolladas en su época, y criticó que no se potencio el Centro Coreográfico Galego, mientras que la Fundación Luis Seoane «no fue capaz de cumplir sus objetivos». En esto último coincidió Coira, que aunque admitió que hay muchas infraestructuras culturales, señalan que son costosas de mantener y acumulan problemas. «Podemos tener un Ferrari, un Rolls, pero hay que echarle gasolina», dijo.

Hubo reproches hacia la Xunta presidida por el PP por falta de financiación al Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Sinfónica, y Coira pidió apoyo de «todas» las administraciones. Garcés afirmó que su anterior gerente «no cumplió lo que se podía esperar de él», pero Sande lo reivindicó. También defendió parte de la gestión de Vilaseco en la danza o las exposiciones, aunque la criticó en otros casos. Sobre la Fundación Seoane, se unió a las protestas de personalidades de la cultura contra el concurso para elegir director, que calificó de «irregular».

El debate fue uno de los nueve actos para profesionales que organizó este sábado en San Agustín la primera edición de la Feira das Industrias Culturais e Creativas CoruñART. También hubo talleres informativos y debates que tocaron sectores como la música, la fotografía o la ilustración, con la participación de profesionales como el viñetista y colaborador de LA OPINIÓN Santy Gutiérrez. A esto se sumaron actividades abiertas para el gran público, con actuaciones como los conciertos de Luis Moro y Carlos Bau. Lúa Mosquetera leyó el pregón a las 11.00 horas.