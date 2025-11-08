‘Poltergeists’ en el edificio Citroën

El histórico edificio del cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Oza, construido en 1966, sede durante décadas del concesionario de Citroën y parte del catálogo municipal de inmuebles protegidos, permanece cerrado desde hace años. La construcción no parece tener habitantes humanos, pero desde hace meses, por las noches se pueden ver luces parpadeantes en su hall central. Dado que es un edificio fantasma, no descartamos ninguna tesis sobrenatural: raves clandestinas de vampiros, poltergeists que encienden y apagan la bombilla, fuegos fatuos intermitentes, Santas Compañas inestables, aparcamiento irregular de OVNIs no residentes. O una luz estropeada.