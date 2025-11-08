El PP critica que la recaudación de tasas no mejora la ciudad
A Coruña
El portavoz popular, Miguel Lorenzo, ha reclamado al Concello una bajada de impuestos y una mejora de los servicios de la ciudad. «Inés Rey ha recaudado 922 millones entre impuestos municipales directos y tasas, pero los vecinos se encuentran con barrios abandonados, calles más sucias, tráfico más caótico, inseguridad en aumento o servicios sociales en retroceso». Lorenzo criticó al PSOE y al BNG por votar en contra de la enmienda para aumentar las becas comedor.
