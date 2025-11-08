El Puerto ofrecerá energía eléctrica a los cruceros en 2027

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña adjudicó la construcción y gestión del sistema de suministro eléctrico a los cruceros a la empresa especializada Regenera OPS Dos SL, cuya propuesta obtuvo la mayor valoración. A Coruña será uno de los primeros puertos de España en ofrecer el servicio a cruceros, que permitirá a los buques apagar los motores durante su escala en la ciudad.

Además, acordó otorgar a Hostelería Punta Langosteira S.L. una concesión para habilitar una cafetería-restaurante en el Puerto Exterior de Punta Langosteira.