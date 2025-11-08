Recortes y financiación extra permiten sanear las cuentas del Consorcio de la Música

El Consorcio para la Promoción de la Música, la entidad que gestiona tanto la Orquesta Sinfónica de Galicia, sus formaciones satélites y su proyecto educativo como la Escola Municipal de Música, cuenta con un desequilibrio económico de 428.476,74 euros, una cantidad que, tras la Junta de Gobierno celebrada este lunes, prevé paliar tras recibir el compromiso de la Xunta de aportar 200.000 euros a las cuentas de la entidad antes de que finalice este año y al anuncio de la alcaldesa, Inés Rey, en la reunión de que el Concello inyectaría la misma cantidad. Esta financiación extraordinaria, sumada a las medidas que ha puesto en marcha el nuevo gerente del consorcio, Juan Antonio Cuéllar, desde que tomó posesión del cargo en junio, para reducir los gastos abren la puerta a que la entidad empiece el año en número positivos y sin deudas pendientes.

En la reunión, según ha podido saber este diario, la Diputación también no se cerró a hacer algún tipo de aportación antes de final de año, aunque no se concretó como las de Xunta y Concello. Una vez finalizada la junta, el Gobierno gallego hizo público también que aumentaría su partida en 2026 hasta llegar a los 3,6 millones de euros, una cifra que, por fin, supera al mínimo de tres millones de euros fijados en el acuerdo de 2005.

Tras tomar posesión de su cargo, en junio, Cuéllar alertó de que se había encontrado con más de un millón de euros en pagos comprometidos a los que tenía que hacer frente. A 31 de julio de 2025, según consta en la documentación analizada en la junta, se habían pagado ya facturas por valor de 1,07 millones de euros. En junio, según especifica el gerente de la entidad, se quedaron ya sin presupuesto para los gastos corrientes del consorcio. Actualmente, casi 290.000 euros están pendientes de pago por falta de crédito. Faltan también por abonar casi 139.000 euros en concepto de programación. En total, el desequilibrio económico actual asciende a casi 428.500 euros, por lo que el consorcio reclama financiación extraordinaria.

Para reducir la deuda de la entidad y acortar también el tiempo de pago a proveedores, que pasó de 120 a 99 días, la entidad ha tomado medidas drásticas como, por ejemplo, la cancelación del concierto de la Orquesta Joven en las fiestas de María Pita, la renegociación de los cachés de artistas que forman parte de la programación, la reducción de la contratación de músicos de refuerzo y la reprogramación de ensayos para evitar pagar por el Palacio de la Ópera más de lo establecido en el contrato. Incluso los músicos dejaron de percibir las retribuciones extraordinarias que les pertenecerían por participar en los veinte conciertos gratuitos y de carácter solidario que programó la entidad entre finales de septiembre y principios de octubre. Hubo solistas incluso que renunciaron al plus que les corresponde por tener un papel destacado en sus conciertos.

En la reunión se anunciaron también otras medidas a poner en marcha durante los próximos meses para ayudar a sanear definitivamente las cuentas del consorcio como, por ejemplo, trasladar el encuentro de verano de la Orquesta Joven a Pontevedra, para poder aprovechar las instalaciones que tiene Abanca en la ciudad, entre ellas, su residencia, y ahorrar, de este modo, en alojamientos y manutención. El Consorcio propone también establecer unos precios de alquiler para los instrumentos y otros bienes que la institución tiene en propiedad y que, en ocasiones, presta. Esto se aplicaría a proyectos comerciales con ánimo de lucro.

La matrícula de los coros infantil y juvenil será de 50 euros al año y la de la orquesta infantil subirá de 10 a 50 euros. El Consorcio ha ingresado casi 320.000 euros por la venta de abonos, casi el total de lo previsto, que se fijaba en 350.000 euros.

Dentro de las medidas de racionalización de los recursos, se han cambiado de ubicación las actividades de los coros y las formaciones infantiles y juveniles, que ahora se desarrollan en las instalaciones del Conservatorio Superior y el coro de adultos ensaya los sábados, en lugar de los sábados por la tarde y los domingos, para ahorrar los gastos de manutención y alojamiento de los miembros de fuera de la ciudad.

Roberto González-Monjas, director hasta 2029

La Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música aprobó este viernes la contratación de Roberto González-Monjas como director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia durante los próximos tres años. Seguirá así al frente de la Sinfónica como lo ha hecho desde la temporada 2023-2024, cuando Dima Slobodeniouk cerró su ciclo en la formación coruñesa tras nueve años en la ciudad. González-Monjas es un referente internacional en la dirección de orquestas y también como violinista solista. A pesar de que González-Monjas nació en Valladolid siempre ha estado muy ligado a la OSG, de hecho, dio sus primeros pasos como concertino en la formación joven.