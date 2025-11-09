Abre una nueva temporada de Nocturnia con más de mil plazas
A Coruña
El Ayuntamiento organizará entre este mes y diciembre una nueva edición del programa de actividades juveniles Nocturnia, con más de mil plazas gratuitas para jóvenes de entre doce y 30 años en actividades que van desde el k-pop o la iniciación al teatro a recorridos en kayak por As Pontes de García Rodríguez y salidas a la naturaleza en Os Ancares o A Illa de Arousa. La inscripción de las actividades de cada semana se abre cada lunes en coruna.gal/juventud/es/nocturnia.
