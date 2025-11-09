Antonio Reboredo, el maestro del sushi de A Coruña que hace brillar el pescado con respeto y creatividad

Antonio Reboredo se formó como chef, trabajó como pastelero y pasó distintas etapas en Ibiza, pero sería en su A Coruña natal donde descubriría su amor por el pescado y la cocina japonesa. Fue gracias a Álex Seoane, «un amigo de toda la vida que es como un hermano» con el que trabajó en Tempura, uno de los grandes veteranos de la comida asiática de la ciudad. «Ahí empecé a aprender sobre el sushi con Félix, un cocinero al que le estaré agradecido, porque de lo que me enseñó vive mi familia», explica el cocinero.

Han pasado más de dos décadas de aquello, y ahora Antonio es todo un referente. «El sushi tiene algo muy intuitivo. Detrás de cada pieza hay manualidad y respeto por los procesos», explica. Junto a su amigo Álex impulsó Kaöri en 2011: «Fue una marca innovadora en aquel momento». Lo que empezó en la plaza de Lugo (donde siguen) como una apuesta personal terminó convirtiéndose en una marca reconocida, con presencia en El Corte Inglés y una clientela fiel que sigue creciendo.

«El mérito fue igualar la calidad de muchos restaurantes con una tabla», dice el chef, que todavía habla de aquel arranque con una mezcla de orgullo y vértigo. «Pasamos momentos duros, pero el negocio se reguló porque nunca dejamos de hacer buen producto». La filosofía se mantiene intacta: mismo cuidado, mismos proveedores, misma exigencia.

Después de tantos años, necesitaba aire fresco. «Quería tener libertad para hacer las cosas a mi manera». De esa inquietud nació Caballa 14 (Orillamar, 12), un restaurante pequeño en el que ha encontrado su equilibrio. «Aquí, si me equivoco, me equivoco yo, pero también disfruto mucho más».

Dos años después de su apertura, Caballa 14 tiene una legión de clientes fieles y está recomendado por la Guía Repsol. «Ni me había enterado del premio, lo supe cuando me llamasteis de LA OPINIÓN para pedirme una valoración. No miro reseñas, me dan estrés. Prefiero concentrarme en que la gente coma bien».

Su cocina, dice, es «atrevida pero respetuosa». El respeto, en su caso, empieza por el producto. «No puedes disfrazar un pescado. Tienes que dejar que se note su textura, su infiltración, su sabor. Lo demás está en los aliños, en el equilibrio».

Preguntado por si se considera un maestro del sushi, Antonio dice con humildad que cada uno es el Itamae [cocinero japonés experto en sushi y otros platos fríos] de su casa». Para el cocinero, «lo importante es trabajar bien, preocuparte por lo que haces y hacerlo con cariño».

De Kaöri a Caballa 14, Reboredo ha mantenido el mismo espíritu: constancia, exigencia y un profundo respeto por su equipo. «Somos prácticamente los mismos desde que abrimos. Sin ellos nada tendría sentido».

Oído Cocina

¿Qué plato le evoca la infancia?

El potaje de mi abuela.

¿Qué plato le representa?

Los usuzukuri [un corte de pescado muy complejo]

¿Cuál es su restaurante favorito de A Coruña?

Me gusta ir con mi familia a comer el cocido a Casa Bibiana o al Pazo de Santa Cruz.

¿Cuál es el plato que más le gusta?

Me encantan todos los platos gallegos de cuchara.

Un placer culpable.

Las hamburguesas.

Un plato que no le guste comer.

Cualquier tipo de entraña.

Un libro, serie, película o programa sobre cocina.

Chef (en Prime Video), muchos se verán reflejados.

Un lugar al que merece la pena viajar para comer.

Japón es imprescindible, pero me pegué buenos festines en Indonesia y Malasia.