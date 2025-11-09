Arranca el concurso para elegir la mejor hamburguesa de España: estas son las dos de A Coruña que quedaron mejor clasificadas

El campeonato para elegir la mejor hamburguesa de España vuelve un año más. La organización ya ha abierto la inscripción para que los negocios que quieran participar puedan hacerlo hasta el próximo 30 de noviembre.

El público podrá degustar las hamburguesas desde el 29 de enero. Aunque todavía no se han desvelado, es seguro que A Coruña volverá a contar con diferentes participantes. Mega, el museo de Estrella Galicia, ha acogido las últimas finales, pero ninguna hamburguesa de la ciudad ha conseguido llegar a la última ronda.

Ahora bien, hay un establecimiento de A Coruña que destaca por haber conseguido clasificar sus propuestas en el top 3 de Galicia en dos ocasiones, por lo que tiene muchas papeletas para conseguir llegar a la gran final si vuelve a participar.

Las dos hamburguesas de A Coruña mejor clasificadas

En el número 28 de la calle Orzán se encuentra el local en el que el chef Hermes Castro hace dos de las mejores hamburguesas de Galicia. Aunque comenzó con una foodtruck, que llegó a ser premiada por la revista Lonely Planet, fue con su hamburguesería, Hermes' Journey, cuando se consolidó como uno de los mejor chefs de la ciudad.

El establecimiento, aparte de estar incluido en la guía Repsol, cuenta con el honor de tener la segunda y la tercera mejor hamburguesa de Galicia en este campeonato. En el año 2022 quedaron en segunda posición con la Grace, su hamburguesa más famosa, que lleva pan con semillas de amapola, hamburguesa de 175 gramos, rúcula, bacon, cheddar curado, mayonesa con lima y guindilla. Su éxito más reciente fue en la última edición, cuando quedaron terceros con la Holly, una creación con pan con semillas de amapola, hamburguesa de 175 gramos, rúcula, bacon, queso comte, champiñones, mayonesa de chipotle ahumado y ajo negro. «Queríamos hacer algo diferente, que se saliera de lo típico que se suele hacer habitualmente», decía el chef a este diario antes de conseguir el galardón.

Todavía no se han desvelado los establecimientos de la ciudad que participarán en la nueva edición, pero para ir abriendo boca, las dos propuestas premiadas en Hermes' Journey, son la opción perfecta para los amantes de las hamburguesas.