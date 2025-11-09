Arranca la obra de la acera entre Feáns y el cementerio
Durará cuatro meses y es posible que haya cortes de circulación
A Coruña
El Concello dio comienzo a los trabajos para construir la acera entre el núcleo de población de Feáns y el cementerio municipal del mismo nombre, una intervención de 721.000 euros con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses a contar desde esta semana. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que es posible que se registren cortes parciales del carril más próximo a la futura acera, y pidió a los conductores que sigan las señales y las instrucciones del personal de la obra. También recordó que ahora solo es posible ir al cementerio en coche, en bus o circulando por el arcén.
