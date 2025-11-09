El Banco Pastor de A Coruña se ilumina por su centenario

El edificio del Banco Pastor ha sido iluminado este domingo por la tarde-noche para conmemorar sus cien años de historia en la ciudad. El inmueble, que data de 1925, fue por los arquitectos Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés.

Los viandantes pudieron ver el edificio iluminado de rojo y también de multicolor desde que ha anochecido en A Coruña este domingo.

Edificio del Banco Pastor iluminado por su centenario / LOC

El inmueble es todo un icono de la ciudad y en su momento llegó a ser el edificio más alto de España. Desde el año 2022 volvió a abrir sus puertas gracias a un proyecto del Banco Santander.

El Work Café del Banco Santander propone un nuevo modelo de oficina que conjuga entidad bancaria, espacio de café de especialidad y cowork. A diario, muchas personas se desplazan hasta el lugar para teletrabajar.