Ciclo de órgano el miércoles en la iglesia del Sagrado Corazón

El Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses iniciará a las 20.15 horas del próximo miércoles, en la iglesia del Sagrado Corazón de Juana de Vega, un ciclo de música para órgano. Se empleará el instrumento del templo, construido por Federico Acitores en 1994. La revista que publica el instituto incluyó en su ultimo número un informe detallado de los órganos coruñeses, su estado y sus problemas.