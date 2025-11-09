Ciclo de órgano el miércoles en la iglesia del Sagrado Corazón
A Coruña
El Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses iniciará a las 20.15 horas del próximo miércoles, en la iglesia del Sagrado Corazón de Juana de Vega, un ciclo de música para órgano. Se empleará el instrumento del templo, construido por Federico Acitores en 1994. La revista que publica el instituto incluyó en su ultimo número un informe detallado de los órganos coruñeses, su estado y sus problemas.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa