Coruña Estudio Inmersivo: la revolución audiovisual

Apenas unos meses después de su puesta en marcha, el Coruña Estudio Inmersivo (CEI) se ha consolidado como una de las infraestructuras más comentadas del panorama audiovisual español. Situado en la Cidade das TIC de A Coruña, este plató de producción virtual —el mayor de España en su categoría— representa la culminación de una ambición compartida: hacer de Galicia un polo de innovación tecnológica y creativa.

Su impacto no se limita al plano técnico. El CEI es una declaración de intenciones: un símbolo del cambio de ciclo que vive la industria gallega, un paso más en la construcción de un ecosistema donde la tecnología, la creatividad y la colaboración público-privada confluyen para impulsar un sector que no deja de crecer.

Impulsado por la Deputación da Coruña y gestionado por Pedralonga Estudios, el centro es el resultado de años de trabajo conjunto entre administración y empresas. Su nacimiento responde a una estrategia más amplia de modernización del tejido audiovisual gallego, orientada a atraer proyectos internacionales, retener talento local y consolidar a Galicia como destino de producción de referencia.

Tecnología al servicio de la imaginación

El complejo ocupa más de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en diferentes áreas técnicas y de apoyo, con un plató inmersivo de 800 m² como núcleo principal. En él destaca un LED Wall semicircular de 28 metros de ancho por 6 de alto, fabricado por la empresa andaluza Alfalite, referente en tecnología LED en Europa.

Este muro de pantalla, compuesto por 672 paneles de alta definición, permite recrear con precisión entornos naturales o fantásticos, fusionando escenarios reales y virtuales en tiempo real. La instalación se completa con una pantalla de techo de 100 m² y paneles móviles laterales que controlan la iluminación y los reflejos. En conjunto, ofrecen una resolución total de 14.336 x 3.072 píxeles, capaz de generar fondos con un realismo cinematográfico.

Coruña Estudio Inmersivo (CEI). / AIGI BOGA

El CEI integra además un sistema de seguimiento óptico Pixotope Vision, que sincroniza el movimiento de las cámaras con los entornos 3D, y un conjunto de cámaras ARRI Alexa Mini LF equipadas con ópticas Canon Prime, lo que permite trabajar con la misma calidad de imagen que en una superproducción de cine.

Todo el flujo de señal está gestionado por procesadores Novastar MX40, una matriz Blackmagic 40x40 y una red de alta capacidad de Cisco, diseñada específicamente para garantizar un rendimiento estable y una comunicación fluida entre todos los equipos. Esta infraestructura, que combina hardware y software de última generación, convierte al CEI en una herramienta extremadamente versátil para rodajes de ficción, publicidad, animación o contenidos para plataformas digitales.

«Lo que hemos construido aquí no es solo un plató, sino una herramienta de creación», explica Manuel Meijide, director del festival Mundos Digitales y uno de los impulsores conceptuales del proyecto. «Permite rodar en cualquier parte del mundo sin salir de A Coruña».

Galicia, territorio de innovación

La puesta en marcha del CEI ha supuesto un antes y un después para el audiovisual gallego. En apenas unos meses, el estudio ha acogido rodajes piloto, campañas publicitarias, proyectos de animación y pruebas de producción para series y videojuegos, lo que demuestra su potencial como catalizador de nuevos formatos y lenguajes visuales.

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, subraya que el CEI «conecta dos sectores clave para el futuro de Galicia: el audiovisual y el tecnológico» y que no se trata únicamente de una inversión en equipos, sino de una apuesta por el talento humano. «No es solo una apuesta por la tecnología, sino por las personas que crean con ella», enfatiza.

La relevancia del sector audiovisual en Galicia es indiscutible: representa el 28% de la industria cultural de la comunidad, con más de 700 empresas activas, 4.500 empleos directos y una facturación que supera los 400 millones de euros anuales. El CEI llega, por tanto, para consolidar un crecimiento sostenido y dar respuesta a una demanda real del sector.

Formoso insiste en que el objetivo es «seguir creciendo, atrayendo producciones nacionales e internacionales y ofreciendo oportunidades de trabajo cualificado», fortaleciendo una industria que ya compite en la élite estatal y europea.

Pedralonga Estudios: la unión hace la fuerza

El modelo de gestión del CEI marca un hito en la colaboración empresarial gallega. Pedralonga Estudios, la sociedad que administra el centro, está formada por una decena de las principales productoras de Galicia —entre ellas Portocabo, Vaca Films, Voz Audiovisual, Zenit, Congo Producciones, Undodez, Avendaño Estudio, Tex45, Siete Media y Marcote—, bajo el paraguas del Clúster Audiovisual Galego.

La presidenta de Pedralonga, Fernanda Tabarés, destaca que el proyecto nació con vocación de unión: «En Galicia teníamos talento, experiencia y ganas, pero trabajábamos de forma dispersa. Pedralonga es la respuesta a eso: una alianza que nos permite competir como un solo sector».

Presentación A Coruña Estudio Inmersivo. / Cedida

El acuerdo de gestión, firmado por 20 años prorrogables, garantiza continuidad y una visión de largo recorrido. Su plan estratégico contempla la formación especializada, la innovación constante y la ampliación de las instalaciones, con dos nuevos platós de 2.500 y 2.000 m² ya en construcción que estarán operativos en 2026. Estas nuevas infraestructuras permitirán atender todo el ciclo de producción audiovisual, desde el rodaje hasta la postproducción y el renderizado digital, ofreciendo servicios integrales a productoras españolas y extranjeras.

El proyecto también se plantea como un espacio de encuentro entre empresas, instituciones y centros de formación, donde se desarrollen programas de capacitación, laboratorios de ideas y pruebas de tecnología aplicada al audiovisual.

Un nuevo mapa audiovisual

Con la inauguración del CEI, Galicia se incorpora al mapa de los grandes centros de producción españoles, junto a infraestructuras como la Ciudad de la Luz en Alicante o la Madrid Content City, pero lo hace con una especialización singular: la producción virtual inmersiva, un ámbito en plena expansión a nivel mundial.

Su ubicación estratégica —a pocos minutos del aeropuerto de Alvedro, del puerto y del centro urbano de A Coruña— refuerza su atractivo para productoras que buscan eficiencia logística y costes competitivos, sin renunciar a la calidad y la innovación.

«Todo está pensado para producir desde aquí y proyectar al mundo», apunta Meijide, convencido de que la combinación de talento, tecnología y entorno natural convierte a Galicia en un enclave único para el rodaje.

El CEI forma parte de una transformación más amplia de la Cidade das TIC, un polo que reúne a empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades en un mismo espacio. Este entorno favorece la creación de sinergias entre disciplinas y el desarrollo de nuevos modelos de producción basados en la digitalización, la inteligencia artificial o el metaverso.

En palabras de Formoso, «Galicia no solo será un escenario natural privilegiado; será también un escenario virtual, un laboratorio de ideas y un punto de encuentro entre creatividad y tecnología».

La revolución inmersiva gallega

Hoy, con todos sus sistemas en funcionamiento y un calendario de rodajes en marcha, el CEI simboliza la madurez de un sector que durante años reclamó infraestructuras a su altura. El plató es la prueba tangible de que Galicia ha pasado de ser una localización deseada a convertirse en un motor de creación y producción.

«Durante mucho tiempo tuvimos que ir fuera a rodar en estudios como Pinewood», recuerda Meijide. «Ahora, las productoras de todo el país pueden venir aquí. Galicia ya no va a la cola: marca el paso».

El CEI es, en definitiva, una puerta abierta al futuro: un espacio donde la imaginación y la tecnología se dan la mano para que las historias gallegas —y las de cualquier parte del mundo— puedan cobrar vida sin fronteras ni límites técnicos.