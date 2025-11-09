A Coruña suena en Los 40 Music Awards

Rosalía y su nuevo disco fueron uno de los platos fuertes de la gala de Los 40 Music Awards. La cantante catalana cantó alguna canción de su nuevo trabajo, Lux, durante el evento. Una de las que sonó fue Reliquia, canción que daba mucho que hablar hace unos días por hacer una mención a A Coruña: «Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé», dice una de las estrofas. Esa frase hace referencia a un incidente que le ocurrió a la cantante, donde se cortó sin querer el pelo durante un concierto en el Coliseum del Motomami Tour. Rosalía sigue presente en la ciudad, ya que el Deportivo también utilizó en redes una de sus canciones, Sexo, Violencia y Llantas, para hacer un vídeo.