La cubana Raquel Capote regresa a los escenarios
La artista presentará su nuevo proyecto a las 21.00 horas en Garufa
La cantante cubana Raquel Capote, afincada en A Coruña hace años, regresa a la sala Garufa Club. Allí presentará uno de sus nuevos proyectos. Este domingo a las 20.00 horas estrena Cantares de Nuestra America, en el que muestra un recorrido musical con la luz y el color de America latina. Capote en la voz, estará acompañada por el guitarrista argentino Lucas Cobo y el contrabajista Simón García, encargado también de la dirección musical, arreglos y composiciones originales.
La artista vuelve a los escenarios después de unos meses de ausencia, en los que se ha centrado en dar forma a diferentes trabajos que verán la luz próximamente. Para este proyecto Capote contará con músicos de la talla del Quinteto Cimarrón, de reconocimiento internacional, bajo la dirección artística de la propia Capote y la dirección musical arreglos y composiciones de Simón García.
