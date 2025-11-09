¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 9 de noviembre
Día protagonizado por la música y con una actividad para los más pequeños
Concierto de la cantante cubana Raquel Capote
20.30 horas | La artista actuará acompañada por la guitarra de Lucas Cobo, y contará tanto con Simón García como con Lucía Souto como artistas invitados. Estrenará uno de sus últimos proyectos, Cantares de nuestra América.
Garufa Riazor, 5
Juzz abre la sexta edición de Butaca de Jazz
20.00 horas | La banda liderada por el guitarrista gallego Virxilio da Silva actuará en un concierto cuya recaudación se dedicará al Banco de Alimentos. Los asistentes también pueden entregar comida.
Afundación Cantón Grande, 8
Versión de ‘Caperucita Roja’ con títeres
12.30 y 18.00 horas | El espectáculo, de la compañía andaluza A la sobrita, está recomendado para niños a partir de los cuatro años.
Teatro del Andamio Alcalde Suárez Ferrín, 10
Dos décadas de folk coruñés con la banda Tiruleque
20.30 horas | El grupo, que en sus más de 20 años de existencia representó la música gallega en festivales como los de Lorient y Ortigueira, protagoniza una nueva entrega del ciclo Folk en el Colón, que el 21 de noviembre acogerá un concierto de Felisa Segade.
Teatro Colón Marina, 7
Recital gratis de flauta de la Banda Municipal de Música
12.15 horas | La solista será María José Ortuño, y dirige José Trigueros.
Teatro Colón Marina, 7
Espectáculo de Ritual Doom a cargo de Wyatt E.
21.00 horas | El grupo belga trae las canciones de su álbum Zamaru ultu qereb ziqquratu.
Mardi Gras Travesía de la Torre, 8
