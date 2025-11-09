Una jornada para formarse con expertos en auditorías
A Coruña
La Cámara de Comercio de A Coruña, en colaboración con Eudita Auditores y Consultores, organiza esta jornada formativa con el objetivo de ofrecer a las pymes una visión práctica sobre cómo la verificación de cuentas anuales y memorias justificativas de subvenciones.
Esta sesión gratuita permitirá descubrir las mejores prácticas para simplificar las auditorías de cuentas y subvenciones, optimizar la trazabilidad de la información y fortalecer la fiabilidad de los informes financieros.
A través del caso real de Acebrón Group, se mostrarán los beneficios tangibles que una auditoría bien gestionada puede aportar en términos de eficiencia, transparencia y crecimiento empresarial.
