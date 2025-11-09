La lluvia regresa a A Coruña este domingo
Las máximas serán agradables, de 17ºC
A Coruña
Este domingo Galicia quedará bajo el predominio del viento del sur, lo que hará que se mantengan temperaturas bastante agradables.
El cielo estará nublado en las primeras horas, con precipitaciones probables en el litoral de A Coruña con el avance del día. Será para la tarde cuando se esperan precipitaciones, tras una mañana que en principio será seca. A la noche las lluvias serán generalizadas y podrían llegar acompañadas de tormentas.
Esto tras un sábado de temperaturas cálidas para el mes de noviembre y en el que no hubo precipitaciones.
Las temperaturas máximas en este último día de la semana serán de 17ºC y las mínimas de 12ºC, por lo que no será necesario abrigarse demasiado.
El viento soplará de componente sur aunque moderado.
