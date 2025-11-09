Siete proyectos coruñeses, en la final de la Bienal de Arquitectura

Ocho proyectos gallegos están entre los finalistas a los premios XVII Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, y siete son de arquitectos coruñeses. Entre los finalistas en la categoría de Divulgación y Difusión está la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectura de Galicia (COAG), Ruth Varela, por la sección de Arquitectura del programa cultural Zigzag de la TVG, y también el libro Pueblos de colonización, de la ferrolana Ana Amado y el coruñés Andrés Patiño. También el plan De la emergencia a la recuperación, coordinado por la coruñesa Patricia Muñiz, y entre los finalistas está el arquitecto asentado en Lugo Alberto Oro por Vad:. veredes.

En la categoría de Obras está la rehabilitación de los espacios públicos de Nebra (Porto do Son) a cargo del coruñés Carlos Seoane, y la mejora del borde de la playa de Porto do Son, del estudio de arquitectura coruñés Creus e Carrasco en colaboración con el compostelano RVR. También un garaje provisional de Bergondo, diseñado por el despacho coruñés de Carlos Pita y elaborado en hormigón reciclado, y un jardín diseñado para Carnota por el coruñés Arturo Franco Díaz, el hijo del también arquitecto Arturo Franco Taboada.