Accidente en A Coruña: un coche y una moto chocan en Río Monelos junto a la entrada del Forum
Una persona ha sido evacuada en ambulancia
Un accidente ocurrido esta mañana en A Coruña en la calle Río Monelos a la altura del acceso al Fórum Metropolitano deja al menos una persona herida, evacuada en ambulancia.
Ha ocurrido alrededor de las 09.15 horas al colisionar un turismo y una moto, según relatan varios testigos y confirma la Policía Local. Al lugar del accidente han acudido una patrulla del 092 y una ambulancia que ha evacuado a una persona herida.
*EN AMPLIACIÓN
