La Casa Museo Picasso completa su reforma para abrir al público
La artista coruñesa Gosia Trebacz impartirá en las próximas semanas talleres artísticos inspirados en el diálogo creativo entre Pablo Picasso y Alexander Calder
La Casa Museo Picasso, situada en el número 14 de la calle Payo Gómez, ha finalizado los trabajos de rehabilitación del primer piso para mejorar sus condiciones estructurales y adaptar su uso como espacio cultural. La intervención en el inmueble de finales del siglo XIX, que forma parte del patrimonio municipal, cuenta con una inversión de 128.878,88 euros del Concello. Los arquitectos José Manuel López Mihura y Sonia Romero Teijo han firmado el proyecto, mientras que la empresa Citanias Obras y Servicios SLU ha ejecutado las obras bajo la supervisión técnica municipal.
La actuación ha permitido resolver deficiencias estructurales, renovar espacios interiores y adaptar el conjunto a los estándares actuales de seguridad, accesibilidad y seguridad. Se han reforzado los forjados y elementos portantes, se han renovado los revestimientos, carpinterías e instalaciones, se han aplicado medidas de protección pasiva contra incendios y se ha renovado el mobiliario. Todo el proceso se ha realizado respetando los elementos arquitectónicos originales del inmueble.
El Concello enmarca esta intervención en la línea de trabajo municipal para recuperar y activar edificios públicos en desuso y ponerlos al servicio de la ciudadanía. “Recuperamos un edificio municipal para conservarlo, mejorarlo y devolverlo a la ciudad como un lugar útil y vivo”, comentó la alcaldesa Inés Rey en su visita a la Casa Museo Picasso tras la finalización de la reforma. La regidora aprovechó para recordar el compromiso del Concello de impulsar A Coruña como ciudad picassiana con nuevas actividades y propuestas.
Talleres artísticos para todas las edades
La Casa Picasso acogerá en las próximas semanas un programa de talleres artísticos impartidos por la artista coruñesa Gosia Trebacz, inspirados en el diálogo creativo entre Pablo Picasso y Alexander Calder. Se desarrollarán en una de las salas de la Casa Museo y contarán con sesiones diferenciadas para el público infantil y adulto.
En total, serán cuatro talleres: dos sesiones para adultos y otras dos para niños y niñas, de aproximadamente entre 2 y 3 horas cada uno. Los participantes realizarán diseños personalizados sobre camisetas blancas de algodón que deberán llevar consigo y crearán esculturas móviles con alambre, jugando con la luz y las sombras. Al finalizar el programa, se inaugurará una exposición con las obras finalistas. Si se dispone de financiación, la propuesta podrá contar además con la producción de un audiovisual sobre el proceso creativo.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Etiem: elegancia construida puntada a puntada desde Sabón