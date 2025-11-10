La Casa Museo Picasso completa su reforma para abrir al público

La Casa Museo Picasso, situada en el número 14 de la calle Payo Gómez, ha finalizado los trabajos de rehabilitación del primer piso para mejorar sus condiciones estructurales y adaptar su uso como espacio cultural. La intervención en el inmueble de finales del siglo XIX, que forma parte del patrimonio municipal, cuenta con una inversión de 128.878,88 euros del Concello. Los arquitectos José Manuel López Mihura y Sonia Romero Teijo han firmado el proyecto, mientras que la empresa Citanias Obras y Servicios SLU ha ejecutado las obras bajo la supervisión técnica municipal.

La actuación ha permitido resolver deficiencias estructurales, renovar espacios interiores y adaptar el conjunto a los estándares actuales de seguridad, accesibilidad y seguridad. Se han reforzado los forjados y elementos portantes, se han renovado los revestimientos, carpinterías e instalaciones, se han aplicado medidas de protección pasiva contra incendios y se ha renovado el mobiliario. Todo el proceso se ha realizado respetando los elementos arquitectónicos originales del inmueble.

Visita a la Casa Museo Picasso tras la reforma. / LOC

El Concello enmarca esta intervención en la línea de trabajo municipal para recuperar y activar edificios públicos en desuso y ponerlos al servicio de la ciudadanía. “Recuperamos un edificio municipal para conservarlo, mejorarlo y devolverlo a la ciudad como un lugar útil y vivo”, comentó la alcaldesa Inés Rey en su visita a la Casa Museo Picasso tras la finalización de la reforma. La regidora aprovechó para recordar el compromiso del Concello de impulsar A Coruña como ciudad picassiana con nuevas actividades y propuestas.

Talleres artísticos para todas las edades

La Casa Picasso acogerá en las próximas semanas un programa de talleres artísticos impartidos por la artista coruñesa Gosia Trebacz, inspirados en el diálogo creativo entre Pablo Picasso y Alexander Calder. Se desarrollarán en una de las salas de la Casa Museo y contarán con sesiones diferenciadas para el público infantil y adulto.

En total, serán cuatro talleres: dos sesiones para adultos y otras dos para niños y niñas, de aproximadamente entre 2 y 3 horas cada uno. Los participantes realizarán diseños personalizados sobre camisetas blancas de algodón que deberán llevar consigo y crearán esculturas móviles con alambre, jugando con la luz y las sombras. Al finalizar el programa, se inaugurará una exposición con las obras finalistas. Si se dispone de financiación, la propuesta podrá contar además con la producción de un audiovisual sobre el proceso creativo.