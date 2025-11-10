Los centros escolares de A Coruña salen a la calle para pedir mejoras en sus instalaciones

Los centros escolares reivindican en la calle lo que no han conseguido con meses de reuniones, de peticiones formales y de reclamaciones por escrito. La plataforma Familias en Loita convoca una manifestación el 22 de noviembre que saldrá desde el colegio Cidade Vella a las 12.00 horas y recorrerá las calles del barrio hasta la plaza de María Pita.

En este caso, las familias de los escolares del centro Cidade Vella denuncian el mal estado de las instalaciones del colegio, con cristales rotos, con ventanas que no funcionan bien en la parte de atrás del centro y que impide que se pueda ventilar en ciertas aulas, se quejan de que hay maleza, suciedad y luces fundidas, entre otros problemas. Una de las portavoces de la plataforma explica que, antes de que comenzase el curso, mantuvieron reuniones con el Ayuntamiento para reclamar que se realizasen labores de mantenimiento en el centro pero que, al reincorporarse los niños a las clases, no se habían acometido estas tareas, así que, han dado el paso, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores y seguirán haciendo las familias de los escolares del colegio de Prácticas, de salir a la calle para conseguir su objetivo.

Casteleiro

«En el Ayuntamiento nos dicen que ahora va a cambiar la empresa de mantenimiento y empezarán a actuar para darnos una solución porque, hasta ahora, tenían un problema interno con la empresa», relata esta portavoz de la plataforma, que anima a las familias de los escolares a que se unan a esta reivindicación. Preguntada por este caso concreto del CEIP Cidade Vella, la Xunta especifica que sus competencias no incluyen el mantenimiento, porque son municipales sino que se limitan a grandes obras de rehabilitación. «Las administraciones se pasan el problema las unas a las otras y, así se pasa el tiempo sin que haya una solución. Al final, la falta de mantenimiento, cuando es muy grave, puede derivar en un problema estructural y, en este caso, son muchos años de desgaste», comenta la portavoz de Familias en Loita, que reclama que «se mejoren las condiciones en las que estudian» los más pequeños y pone el foco en que, en su caso, el edificio está protegido y es «emblemático» del barrio y de la ciudad, por lo que considera que el Concello tendría que afanarse en su cuidado.

Cristina Novoa, de la asociación de familias del CEIP de Prácticas, lamenta que las movilizaciones que han realizado hasta ahora no han surtido el efecto esperado, por lo que, aunque todavía no está definido, no descarta que estos dos centros puedan unir fuerzas en su lucha para conseguir mejoras en las instalaciones de ambos colegios. Paralelamente, seguirán haciendo acciones reivindicativas como acudir el miércoles al Parlamento para acompañar a la diputada del BNG Mercedes Queixas que llevará su caso a la comisión de Educación.

El caso del CEIP de Prácticas es todavía más complejo que el de Cidade Vella, ya que el edificio compete a tres administraciones, Universidade, Xunta y Concello. La Xunta, preguntada por este diario, ha dicho que trabajan de «forma coordinada» para encontrar «la mejor solución» y, aunque hay ya un estudio sobre las necesidades del centro, quedan todavía «detalles» por cerrar antes de la redacción de un proyecto, toda vez que es un edificio protegido y que exige «un pormenorizado estudio».