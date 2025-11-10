Comienza la retirada de los raíles del tranvía entre el Matadoiro y la Domus
Tras retirar los viales, se procederá a asfaltar ese tramo del paseo marítimo
Los antiguos raíles del tranvía turístico que durante años circuló por el paseo marítimo de A Coruña seguirán pasando a la historia. Tras ser tapado en diversos tramos, bien con remodelaciones o bien siendo cubiertos para hacer carril runner o carril bici, el Concello continúa retirándolo en nuevos tramos.
Ahora es el turno del raíl que va desde el Matadoiro hasta la Domus, una intervención que abrirá camino a la renovación del firme de la calzada que se acometerá en ese tramo del paseo a finales de mes.
Durante los próximos días se retirará el material desde la calle Cantábrico, cerca de la Domus. "Es una infraestructura que actualmente carece de uso y que en jornadas de lluvia puede suponer un riesgo para la seguridad y la circulación rodada", indicó Noemí Díaz, concejala de Movilidad.
Por el momento, como solo se está procediendo a la retirada de las vías, los cortes de tráfico solo afectarán al carril derecho de la calzada. Ya a posteriori se renovará el asfalto.
300.000 euros en asfaltados
Estas actuaciones entre el Matadero y la Domus supondrán una inversión de 169.000 euros. Esta será la obra de más cueste entre las previstas para renovar el firme de las calzadas municipales antes de finalizar el año.
También está prevista la segunda fase de trabajos en Juan Flórez (85.000 euros), el entorno de Casablanca con la avenida de A Pasaxe y José Echegaray (39.000 euros) y la glorieta de acceso al campus universitario (15.000 euros).
