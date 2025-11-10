La Fundación Seoane tendrá que repetir el proceso de selección de su director
Eligió a Carmen Jiménez, que ya ejercía de directora provisional, entre críticas de políticos, la asociación de directores de arte contemporáneo y personalidades de la cultura de A Coruña y Galicia
La Fundación Luis Seoane repetirá el proceso para la selección de un director, un mes después de que se elegiese a Carmen Jiménez para el cargo, que ya ocupaba de forma provisional desde el pasado año. Así lo anunció la alcaldesa y presidenta del patronato, Inés Rey, esta lunes, después de que 150 personas vinculadas al mundo de la cultura en A Coruña y Galicia expresasen su disconformidad con la situación de la entidad y pidiesen una rectificación en un manifiesto. Según la regidora, se redactarán unas nuevas bases y se ofrecerá un plazo mayor.
Fue un nombramiento polémico desde un inicio. Días después de la resolución del concurso, la Asociación Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) protestaron contra el proceso de selección, con «plazos exiguos, escasa difusión, ausencia de información pública sobre las puntuaciones finales y un marco de valoración insuficientemente garantista», lo que pone en cuestión su «equidad». También criticaron la «falta de estabilidad institucional» que, afirma Adace, ha caracterizado la gestión de la fundación en los últimos años.
También el BNG, a través de su concejala Mercedes Queixas, había registrado dos iniciativas en relación con el proceso de selección. Queixas planteaba dos cuestiones al Gobierno local tras constatar que en la web de la fundación se había publicado información «incompleta», lo que no permitiría «conocer la totalidad del procedimiento con plena transparencia».
El BNG quería saber por qué en la lista de personas admitidas en el concurso y sus puntuaciones no quedaban recogidas “las relativas a los epígrafes de ‘Plan de actuación y entrevista’ y ‘Prueba de conocimiento’». Tras conocerse la rectificación, esta mañana de lunes, los nacionalistas celebraron la decisión.
Manifiesto
En el manifiesto, casi 150 personalidades de la cultura de A Coruña y Galicia demandaban “una rectificación inmediata”. Entre los firmantes figuran escritores, artistas, gestores culturales, periodistas, arquitectos, galeristas, críticos y profesores universitarios. Este es el texto íntegro del manifiesto:
As persoas e entidades asinantes, vinculadas ao ámbito da cultura e das artes na Coruña e no resto de Galicia, queremos expresar públicamente o noso fondo malestar ante o recente proceso de selección da dirección da Fundación Luis Seoane, un concurso que evidenciou graves deficiencias, falta de transparencia e prácticas alleas aos principios de equidade e mérito que deben rexer a xestión cultural pública.
A Fundación Luis Seoane é unha das institucións máis valiosas do patrimonio contemporáneo do noso país. A súa situación actual — marcada pola inestabilidade, a improvisación e o abandono— non é un caso illado, senón o reflexo dun modelo cultural municipal sen planificación, sen diálogo e sen compromiso real co tecido artístico da cidade e alleo, ademáis, aos importantes debates culturais do momento presente.
Reclamamos do Concello da Coruña unha rectificación inmediata: a revisión do proceso de selección para a dirección da Fundación Luís Seoane, e a posta en marcha dun modelo de gobernanza baseado nas boas prácticas, na transparencia e na participación profesional e
cidadá. A cultura non pode seguir sendo tratada como un instrumento propagandístico nin como un espazo de nepotistmo e clientelismo.
A cultura é identidade, pensamento crítico e futuro. Non pode ser unha entidade secundaria nin decorativa. Exiximos respecto polo traballo dos creadores/as, das profesionais e das institucións que sosteñen o noso patrimonio común. Queremos unha política cultural pública estable, aberta e rigorosa, que faga da Coruña e de Galicia territorios de liberdade e creación, non de opacidade e improvisación.
Por unha cultura con ética, con planificación e con dereitos.
Pola dignidade das artes e pola responsabilidade pública.
Non máis malas prácticas. Non máis silencio. A cultura merece respecto.
