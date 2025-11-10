Una furgoneta impacta contra un bus urbano que realizaba una parada en Alfonso Molina, a la altura de Matogrande
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron heridos ni problemas en la circulación
Un autobús urbano que circulaba por Alfonso Molina este mediodía, en dirección entrada a la ciudad, ha sufrido una colisión con una furgoneta cuando se encontraba realizando una parada para el trasbordo de viajeros. Sobre las 14.10 horas de este lunes, el vehículo impactó en la parte trasera del bus, lo que provocó grandes daños en la carrocería. Según explica la Policía Local, fue necesario el corte de un carril en el tramo de la parada de autobús ubicada en la salida hacia Matogrande donde ocurrió el accidente y el desvío de vehículos en este tramo durante las labores de asistencia, en las que tuvo que intervenir una grúa para retirar la furgoneta al quedar incrustada en el autobús tras el impacto. También una ambulancia del 061 se trasladó para asistir a dos personas por su estado de nerviosismo, aunque no fue necesario trasladar al hospital a ningún pasajero, ya que ninguno resultó herido. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron problemas en la circulación y se mantuvo la fluidez del tráfico.
