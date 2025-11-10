¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 10 de noviembre

Concierto de Urban Quartet

20.00 horas | Urban Quartet, formación nacida en el Conservatorio Saint Louis de Roma, especializado en jazz, actúa con entrada libre hasta llenar aforo.

Conservatorio Superior | Manuel Murguía, 44

Xoán Rubia presenta ‘O practicante rural’

20.00 horas | Xoán Rubia presenta o seu novo libro, O practicante rural, no que recolle tres décadas de experiencias como sanitario no rural galego.

Circo de Artesáns | San Andrés, 36