Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: "Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor"

La alcaldesa Inés Rey ha salido al paso del caso del surfista coruñés Pablo Montero, sancionado tras surfear durante una jornada con alerta naranja por oleaje, y ha subrayado que la multa no obedeció a la práctica deportiva en sí, sino a la desobediencia a la Policía Local. “La sanción no era por meterse en el agua, era por no hacerle caso a la policía municipal y desobedecer sus órdenes”, declaró Rey ante los medios.

En una intervención en la que apeló a la responsabilidad pública, la regidora defendió las medidas municipales para proteger a la ciudadanía y a los servicios de emergencia. “Con la Administración Pública tenemos la obligación de cuidar y de proteger a las personas y eso pasa por el cumplimiento de las normas”, dijo, y añadió que los avisos por alerta —naranja, amarilla o roja— se establecen para garantizar la seguridad “tanto de las personas como de quienes están encargados de cuidarnos: bomberos, policías, protección civil, servicios de salvamento...”

Rey recordó las tragedias recientes vividas en la ciudad y rechazó minimizar el riesgo desde la orilla: “Es muy fácil hablar de riesgo desde la barandilla del paseo, pero no es tan fácil calibrar el riesgo que existe cuando uno está en el agua”. Según la alcaldesa, pese a los avisos y al precintado de zonas, siempre hay quien “salta las normas, los carteles y las cintas y hace la foto o el selfie sin ser consciente de que su vida corre peligro”.

La alcaldesa también defendió que el Concello no cierra parques ni playas “por capricho” y afirmó que las alertas y los precintos permanecerán cuando haya riesgo: “Ni se van a eliminar las alertas ni los precintos… se van a cerrar parques, playas y otros lugares donde sean susceptibles de generarse una situación de peligro y aquellos que lo incumplan serán sancionados”.

Rey puso como ejemplo que "Fernando Alonso no va a 210 por la autopista aunque sea un profesional del motor", y lanzó además una oferta concreta a la Federación Gallega de Surf: si la federación quisiera firmar un acuerdo por el que en determinados momentos de alerta gestione el acceso al mar “bajo su responsabilidad”, el Ayuntamiento estaría dispuesto a considerarlo. Adelantó, eso sí, que en ese escenario “no movilizaremos servicios municipales para rescatar a quien controle” y que la asunción del riesgo sería por parte de la federación.

Así fue el incidente

El surfista Pablo Montero, campeón gallego y de España y exintegrante de la selección española, fue interceptado por agentes cuando salía del agua en la misma playa donde debía celebrarse ese fin de semana el Campeonato de España (la prueba fue pospuesta por coincidir con fechas del mundial). Fuentes municipales indicaron que la multa, considerada de carácter leve —con una sanción máxima de 750 euros—, se impuso por “no responder a la policía” y marcharse “desatendiendo la llamada de los agentes”.

Montero ha cuestionado la normativa que prohíbe el baño y actividades acuáticas durante alertas generales, alegando que la alerta se emite “desde Santiago, para toda Galicia”, y que en la playa concreta las condiciones eran “de un metro” y sin viento ni corrientes fuertes. El surfista asegura que no oyó ni vio a los agentes porque llevaba tapones y porque el viento venía del mar hacia la costa. También criticó la contradicción entre la promoción del surf como atractivo turístico y deportivo y la imposición de restricciones en días de oleaje.