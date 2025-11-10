Manifestación en A Coruña por el transporte de viajeros: los trabajadores salen a la calle para reclamar mejoras

Hoy a partir de las 11.00h está convocada en A Coruña una manifestación para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del sector de transporte de viajeros.

La protesta está convocada por CIG, UGT y CCOO, sindicadtos que también han anunciado jornadas de huelga en el mes de diciembre para reclamar mejoras salariales y sociales en el sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña y denunciar «falta de intención negociadora» de la patronal por un convenio colectivo que afecta a «casi 2.000 personas».

«Cuando una patronal lo que te ofrece es 1,2% de subida salarial prácticamente es una convocatoria de huelga«, afirmó el representante de CIG en la mesa de negociación, Ernesto López, cuando se anunció --la semana pasada-- la convocatoria de estas protestas en una rueda de prensa con representantes de las tres organizaciones sindicales convocantes. En esta comparecencia explicaron que llevan «cinco años de parálisis» ya que el anterior convenio colectivo finalizó en 2020.

La manifestación de este lunes 10 de noviembre en A Coruña arrancará a las 11.00h en la estación de autobuses y pasará por las calles Pérez Ardá, Fernández Latorre, Concepción Arenal, Costa da Palloza antes de enfilar Linares Rivas para llegar al Cantón Pequeno y acabar en Entrejardines.