Las mejores ‘skills’ de los estudiantes

Llevarse una medalla en los Galiciaskills no es solo un reconocimiento. Para muchos jóvenes es una llave que abre el futuro. En el certamen celebrado el 28 de octubre en Silleda, decenas de estudiantes de Formación Profesional demostraron sus destrezas en distintas especialidades. Entre ellos, varios alumnos de centros coruñeses regresaron con el oro en el cuello y la sensación de haber vivido «una experiencia brutal».

Valeria Riotorto, ganadora de Tecnología de Moda. / Iago López

Todos coinciden en que llegar hasta ahí exige compromiso y muchas horas extra. «Nos preparábamos después de clase, incluso días que no tocaba», recuerda Valeria Riotorto, ganadora de Tecnología de Moda. En su caso, confeccionó una blusa y un pantalón desde cero, con patrones y medidas que debía deducir a partir de una fotografía. «El primer día fue duro, todo era nuevo y había mucha gente mirando, pero el segundo ya sabía a lo que iba», añade. Esa mezcla de nervios e ilusión se repite en todos los testimonios. «Al principio estaba muy nerviosa, no conocía a nadie, pero en cuanto empecé y hablé con el jurado, ya me sentí tranquila», cuenta Yoselin Ramírez, plata en el área de Estética, que asegura que la confianza «va creciendo con cada prueba».

Yoselin Ramírez, plata en el área de Estética. / Carlos Pardellas

El ambiente de Silleda, dicen, fue tan intenso como estimulante. Decenas de jóvenes competían al mismo tiempo, cada uno en su especialidad. Algunos, como los alumnos de Automoción tenían que diagnosticar y reparar averías reales en vehículos. «Teníamos seis estaciones con distintas maquinarias pesadas como camiones, tractores, cargadoras… y debíamos resolver los fallos que nos ponían. Quien lo hiciera mejor, ganaba», explica Manuel Prada, el vencedor de la categoría de tecnología de vehículos pesados. Otros, en cambio, pasaban horas entre telas, reactivos o utensilios de estética, concentrados en que cada detalle contara. «En el laboratorio hicimos una estandarización de una disolución para medir la concentración de sal en mantequilla y al día siguiente analizamos los nitratos en agua», recuerda Lucía Grille, ganadora de la skill de tecnología de laboratorio químico.

Lucía Grille, ganadora en Tecnología de Laboratorio Químico. / Casteleiro

Ninguno de ellos se veía favorito al principio. Algunos ni siquiera conocían el certamen hasta que sus profesores los animaron a participar. «Yo no sabía nada hasta dos meses antes, cuando una profe me propuso presentarme», comenta Yoselin. «Mi tutora me dijo que me veía capacitada, que tenía que intentarlo», añade Valeria.

En todos los casos, el impulso del profesorado fue clave, así como las prácticas en empresas, que muchos realizaron. «Estuve trabajando en vehículo industrial y eso me ayudó. Iba bien preparado», admite Manuel, que trabaja en un taller igual que Pablo Estraviz, primer clasificado en Reparación de carrocería, que estuvo «seis meses en una empresa» que le ayudó a formarse. «Hacer prácticas me sirvió para desenvolverme mejor y tener una pequeña ventaja frente a mis competidores, que igual no tuvieron esa suerte», admite el estudiante.

El esfuerzo dio sus frutos. Las medallas no solo les han aportado reconocimiento, sino también oportunidades laborales. Algunos ya han recibido llamadas de empresas interesadas en contar con ellos. «Ganar te abre muchas puertas en el mercado laboral. Las empresas valoran muchísimo que participes, y si lo ganas, aún más», asegura Manuel, estudiante de Automoción, quien ya ha recibido «varias ofertas». Yoselin aún no ha recibido propuestas, pero para su jefe actual, asegura, «es un plus que haya quedado en el segundo puesto». Valeria, en cambio, subraya el valor formativo más que el laboral: «Más allá del premio, es una experiencia impresionante. Aprendes a trabajar bajo presión y a confiar en ti».

Los participantes hablan de una convivencia «genial», que se forma entre quienes comparten nervios y pasión por su oficio. «Había un ambiente buenísimo, tanto entre los que ganaron como con los que no», coinciden. De hecho, varios de ellos reconocen que lo que más recuerdan no es el podio, sino las horas de concentración y la emoción de ver su trabajo terminado. «Fue una barbaridad, pero de las buenas», afirma Valeria.

Ahora, los ganadores del oro se preparan para representar a Galicia en la fase nacional, que se celebrará en Madrid en febrero. «Siento responsabilidad de hacerlo bien, pero creo que es una experiencia que hay que vivir a tope», asegura Manuel. «Nunca se va con la cabeza baja, sea Silleda o Madrid, se va a ganar», añade Pablo. Los siguientes pasos serán el europeo y el internacional de Singapur. «Es increíble y una gran experiencia…. que si esta me pareció una barbaridad, sé que en Madrid me la voy a pasar súper bien», asegura Valeria.

Detrás de cada medalla hay horas de práctica y esfuerzo pero, sobre todo, hay ilusión. La de una generación que reivindica que la Formación Profesional no es una segunda opción, sino «un camino hacia el mercado laboral». «Es una proyección para todos, tanto para los institutos como para nosotros», resume Yoselin. «Aprendes a confiar en ti mismo, a trabajar bajo presión y a disfrutar del proceso», explica Valeria. «Ganar te abre puertas, pero sobre todo te da seguridad», añade Manuel. Para Lucía, lo más valioso fue el aprendizaje compartido: «Conoces a gente con los mismos gustos y te das cuenta de todo lo que eres capaz de hacer».