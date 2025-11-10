La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada

La estación de buses de la intermodal será una realidad este año, de acuerdo con las previsiones de la Xunta, si bien no entrará en funcionamiento hasta que acaben las obras de la parte dedicada al tráfico ferroviario, de las que se ocupa Adif. Según señalan a este diario fuentes del Gobierno gallego, ya se han acabado «los trabajos de estructura y envolventes» de las nuevas dársenas, y se están finalizando los trabajos de pavimentación y drenaje, así como la colocación del falso techo y las instalaciones.

En el edificio que albergará la terminal «está instalada la fachada interior» y la cubierta exterior, y se están realizando trabajos en instalaciones y acabados interiores y exteriores, de acuerdo con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Aunque la Xunta no ha dado a este diario una fecha concreta para la finalización de las obras, sí insiste en que «acabarán a finales de este año». El grado de ejecución era del 85% el pasado 29 de octubre, según el Gobierno gallego.

Además de la terminal de buses, la Xunta, que aporta 20,6 millones de euros al proyecto, se encargó de ejecutar el aparecimiento de vehículos y los elementos comunes entre la instalación dedicada al tráfico por carretera y la ferroviaria. El aparcamiento provisional ya fue puesto a disposición de Adif, así como el edificio para los trabajadores de la entidad ferroviaria «que estaba previsto en el proyecto de elementos comunes», indican fuentes de Presidencia. En cuanto al aparcamiento definitivo, ahora «se está con remates en los núcleos de salida de los usuarios», así como con trabajos de urbanización y de la zona exterior y con pruebas en las instalaciones terminadas.

Dentro del acuerdo entre Xunta, Adif y Concello para realizar la intermodal, que suma 45 millones de euros y está financiado con fondos europeos a través del programa Next Generation EU, el Gobierno local se encarga los accesos en las avenidas del Ferrocarril y A Sardiñeira. Este año se introdujeron cambios y se eliminó la glorieta prevista entre las avenidas de A Sardiñeira y Arteixo, que se sustituyó por una intersección en T regulada por semáforos. Esto permitirá acceso directo al área de la estación desde la avenida de Arteixo en sentido salida de la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobó en julio la modificación, a raíz de un estudio de tráfico en el que se concluye la necesidad de cambiar la tipología de intersección inicialmente propuesta.