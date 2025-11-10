Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros

Los promotores de la urbanización de San Pedro de Visma planean construir una treintena de edificios con 3.600 viviendas en la zona, entre ellos dos de hasta once alturas y bajo cubierta en la finca próxima al grupo de viviendas de Os Mariñeiros, al otro lado de la calle Travesía Pedreira Ríos. Uno de ellos, de vivienda protegida, se había diseñado como una L con el lado más corto en paralelo a las viviendas, y el vértice al lado de campo de chave. Los promotores han presentado un estudio de detalle, un documento urbanístico que permite cambiar la disposición de los inmuebles, para alejar el edificio de las viviendas ya construidas, y el Gobierno local le ha dado aprobación inicial.

De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso este diario, el cambio se realiza para recoger «la demanda municipal de mejorar la relación» entre el nuevo edificio y Os Mariñeiros, también conocido como Grupo de Viviendas de Pescadores. Así, se redistribuirá el espacio libre frente a los edificios ya existentes, para «mejorar la transición entre la nueva urbanización y la trama ya existente», y el inmueble de vivienda protegida «dejará de estar enfrentada» a los ya existentes.

Con la nueva ordenación se rediseñará una zona de tránsito peatonal, que hasta ahora estaba concentrada enfrente de la esquina del grupo de viviendas Os Mariñeiros más alejada del centro Ágora. El nuevo itinerario peatonal tendrá forma triangular, y discurrirá ampliando la acera de la travesía Pedreira Ríos por el lado opuesto a las nuevas viviendas. Se irá haciendo más ancho a medida que se avanza en la dirección opuesta al centro Ágora. Fuentes conocedoras del proyecto indican que se buscó conseguir que hubiese una pequeña plaza.

Pero, pese a los cambios de distribución, la superficie de uso público que reservan los promotores es básicamente la misma en las dos versiones del proyecto. Si en la distribución original eran 1.660 metros cuadrados, se pasa a un total de 1.738.

Unos 100 pisos protegidos

El edificio de viviendas de protección cuenta con algo más de 10.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial, lo que supone unas 100 viviendas. Es decir, cerca de una novena parte de los 940 pisos de protección que se construirán en San Pedro de Visma, pues el 74% de la vivienda prevista es de precio libre.

El otro bloque residencial que se construirá en las proximidades de Os Mariñeiros, más alejado tanto de las viviendas como del centro Ágora, será algo más amplio, con unos 13.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial que permitirán desarrollar unos 130 pisos.

En ambos casos, la altura máxima será de bajo, once alturas y bajo cubierta. El proyecto todavía puede cambiar, pues el estudio de detalle todavía tiene que continuar los trámites hasta ser aprobado de manera definitiva, y, antes de construir los edificios, los promotores tendrán que presentar un proyecto y obtener licencia.

El Concello sí que ha dado ya la aprobación definitiva a otro estudio de detalle presentado por Visma Homes para varios edificios, entre ellos otro de 150 pisos protegidos. El primero que se desarrollará será uno de 114 viviendas libres situado en las inmediaciones del instituto, que, según fuentes conocedoras, actualmente espera por la licencia.