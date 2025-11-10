Propuesta de cinco plazas en Alvedro para taxis coruñeses

Los concellos de A Coruña y Culleredo y la Xunta trabajan para cerrar un acuerdo para que los taxistas coruñeses puedan acceder al aeropuerto de Alvedro. La alcaldesa, Inés Rey, detalló ayer que «se ofrecen cinco plazas» para taxistas de la ciudad que puedan estar en la parada del aeródromo, mientras que 30 serían para los vehículos de Culleredo. La cifra podría aumentar en función de la demanda.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, y la concejal de Mobilidade, Noemí Díaz, mantuvieron una reunión este lunes con el sector para presentar el borrador e intercambiar opiniones. «Se formalizará próximamente», dijo Rey sobre el acuerdo cuando fue preguntada en un acto.

Los taxistas, repartidos en las asociaciones de Teletaxi y Radiotaxi, ven positivo que haya avances en esta cuestión y aseguran que esto permitirá dar un mejor servicio a los ciudadanos.

El sector entiende que la cuestión principal es que se soluciona así un problema que llevaban años arrastrando, ya que hasta ahora no se reconocía el acuerdo de prepandemia para trabajar en Alvedro y los vehículos de A Coruña estaban expuestos a ser sancionados si cogían un servicio en el aeropuerto.

De todos modos, los taxistas solicitan que haya una tarifa unificada entre Culleredo y A Coruña para estos trayectos y así evitar diferencias.