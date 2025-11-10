Sés anuncia nova xira en 2026 que comezará na Coruña
Nadando na interceteza é o seu novo libro-disco que estará dispoñible a finais deste mes
A cantante coruñesa María Xosé Silvar comezará 2026 cunha nova xira pola que pasará por diversos teatros e auditorios do país. Polo de agora xa confirmou a súa presenza en cinco cidades galegas, aínda que asegura que hai máis datas por confirmar.
Nadando na incerteza será o nome deste novo tour que arrancará na súa cidade o sábado 10 de xaneiro, cunha actuación no Teatro Colón. A partir de aí cada sábado dos seguintes terá concertos no Teatro Afundación de Vigo, o Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, o Auditorio Municipal de Narón e o Teatro Principal de Ourense.
As entradas estarán á venda a partir do próximo luns 17 de novembro na súa páxina web, ses.gal.
Unha nova etapa
Nadando na incerteza é o seu novo libro-disco que estará dispoñible a partir do 28 de novembro. Segundo relata no anuncio de lanzamento, este "traballo acústico e fundacional inaugura unha nova etapa". "Cancións despoxadas que respiran soas, coa palabra e a melodía no centro", explican.
Este novo álbum traerá trece temas orixinais. Ademais, a cantora tamén anunciou o seu primeiro letrario íntegro, Mentres quede corazón, que reúne toda a obra lírica creada ao longo dunha década e media.
