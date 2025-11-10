Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Este martes una nueva borrasca ubicada al oeste de Irlanda dejará en A Coruña cielos cubiertos, con precipitaciones que serán más generalizadas a partir de la tarde y persistentes e intensas por la noche y en la madrugada del miércoles. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas no tendrán cambios, lo que dejará los termómetros en valores que irán de los 15 a los 19 grados. El viento soplará fuerte de componente sur, con rachas muy fuertes en zonas altas y en el litoral, superiores a los 80 kilómetros por hora en muchas zonas.
Miércoles 12
Se mantendrán los cielos cubiertos, con precipitaciones abundantes. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 19 grados.
Jueves 13
Los cielos seguirán nubosos con chubascos. Las temperaturas irán de los 14 a los 20 grados.
Viernes 14
Se espera alternancia de nubes y claros, todavía con lluvias. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.
Sábado 15
Continuarán los intervalos de nubes y claros y las precipitaciones. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.
Domingo 16
Se incrementarán las nubes, se quedarán las lluvias y los termómetros oscilarán entre los 13 y los 19 grados.
Lunes 17
Se esperan lluvias débiles y cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 14 y los 17 grados.
Martes 18
Habrá nubes y claros, con lluvias. Los termómetros irán de los 11 a los 16 grados.
Miércoles 19
Los cielos estarán parcialmente nubosos, con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 16 grados.
Jueves 20
Se esperan intervalos de nubes y claros, ya sin chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 15 y máximas de 19 grados.
Viernes 21
Habrá alternancia de nubes y claros, con temperaturas de entre 15 y 20 grados.
Sábado 22
Los cielos estarán parcialmente nubosos y los termómetros marcarán mínimas de 15 y máximas de 20 grados.
Domingo 23
Se esperan nubes y claros y temperaturas de entre 13 y 19 grados.
