¿Qué tiempo hará esta semana en A Coruña? Esta es la previsión de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) revisa y actualiza a diario su previsión del tiempo para A Coruña aunque hay momentos a lo largo del año en los que casi podría repetir el pronóstico de una semana para otra y calcarlo sin temor a equivocarse. Es lo que sucede en este arranque de noviembre, un mes que ha comenzado en la costa coruñesa marcado por las lluvias y en el que por ahora los coruñeses apenas podrán despegarse del paraguas. Como ya ocurrió a semana pasada, durante los próximos siete días solo a ratos la ciudad se librará de las precipitaciones. Por ejemplo hoy.

La predicción del tiempo para esta semana en A Coruña comienza con alta probabilidad de lluvias este lunes 10 de noviembre de madrugada. De hecho ha llovido en las últimas horas, aunque previsiblemente hoy ya no caerá más agua ni durante la primera mitad del día ni por la tarde-noche. El cielo estará cubierto aunque se abrirán algunos claros y las temperaturas se moverán entre los 14 grados de mínima y los 18 de máxima. Meteogalicia coincide también en esta misma predicción de alternancia de nubes y claros durante la tarde de este lunes, con temperaturas suaves.

Cargando previsión del tiempo...

Mañana martes, día 11, regresan los chubascos. La Aemet no prevé lluvias durante la madrugada pero sí a partir de primeras horas de la mañana. Se esperan precipitaciones también durante la tarde y al final de la jornada, y los termómetros apenas registrarán cambios: 15 de mínima y 19 de máxima. El viento soplará con fuerza y estará activado el aviso amarillo en el litoral coruñés y en prácticamente toda la provincia de A Coruña por rachas fuertes.

El miércoles día 12 y el jueves día 13 persiste una elevada probabilidad de lluvias, y lo mismo ocurrirá el viernes 14 y el sábado día 15. Serán todas ellas jornadas marcadas por los chubascos; hay que esperar al domingo día 16 para ver el cielo más abierto en A Coruña. Aunque la Aemet también dibuja en su mapa del tiempo para ese jornada un sol parcialmente tapado por una nube con gotas, será previsiblemente el día con menos nubosidad y menor concurrencia de precipitaciones.

En resumen, como avanzábamos arriba, los coruñeses necesitarán chubasquero o por lo menos capucha o paraguas a lo largo de casi toda esta semana, por lo menos hasta el domingo, que podría ser el día con mayor estabilidad atmosférica y tiempo más apacible. Hoy previsiblemente tampoco lloverá ya más en lo que queda del día así que quienes quieran practicar actividades al aire libre tienen este lunes para aprovechar esta situación de transición hasta la reaparición, mañana, de las lluvias. Más información.