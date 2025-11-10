Tinho enseña a poner acento gallego a Olivia en Operación Triunfo: "Esa frase ha estado bastante coruñesa"

El coruñés Tinho ha protagonizado uno de los momentos más comentados en redes gracias a un vídeo que ha compartido junto a su compañera Olivia desde la Academia. En el clip, ambos se lanzan a un improvisado juego lingüístico en el que Tinho hace de profesor de acento gallego y Olivia intenta seguirle el ritmo.

“Hoy Tinho me va a enseñar a pronunciar correctamente ciertas frases con acento gallego”, anuncia ella al principio. Su compañero le propone empezar con una sencilla: “Mañana hay pase de micros”. Olivia repite la frase, pero Tinho se ríe y la corrige: “No sé por qué tiendes a argentinizarlo… ves, haces algo musicalmente muy alto.”

A continuación, prueban con otra: “Mauri, qué bueno.” Olivia la interpreta con entusiasmo, y Tinho vuelve a bromear: “Ves, ya se te ha ido a Argentina. Tienes que llevarlo más abajo.” Ella repite, y esta vez él concede: “Esa ha estado bastante coruñesa por tu parte.”

La última frase del improvisado ejercicio es “Ey, ey chicos, la final.” Olivia la lanza con soltura, pero Tinho considera que suena “muy neutro”. Ella vuelve a intentarlo bajando el tono, y él, entre risas, remata la escena: “Has bajado laringe”, dice, mientras imita con voz grave su propia versión.

El vídeo, que ha corrido como la pólvora entre los seguidores del programa, muestra la complicidad entre ambos artistas: "Ella podría pasar por una de la Coru", bromeaba un seguidor en los comentarios.

Además, esta noche Tinho y Olivia actuarán juntos interpretando Cheek to Cheek, la versión que Lady Gaga y Tony Bennett popularizaron del clásico de la película Sombrero de copa. Una cita muy esperada en la que el público podrá ver de nuevo a la pareja en acción, esta vez sobre el escenario.