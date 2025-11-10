‘Vogue’ visita la ciudad

El número de noviembre de la revista de moda Vogue España tiene como escenario las calles de A Coruña, que se convierten en una pasarela para que Georgina Grenville vista las tendencias de otoño. «Siluetas voluminosas rematadas con acabados exquisitos construyen una elegante mezcla de estilos para no pasar desapercibida», sentencia la publicación sobre la ciudad. ¿Se pronunciará sobre el estilismo de los toldos y redes anticascotes?