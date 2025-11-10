Si no lo leo no lo creo
‘Vogue’ visita la ciudad
ANTÓN PERULEIRO
El número de noviembre de la revista de moda Vogue España tiene como escenario las calles de A Coruña, que se convierten en una pasarela para que Georgina Grenville vista las tendencias de otoño. «Siluetas voluminosas rematadas con acabados exquisitos construyen una elegante mezcla de estilos para no pasar desapercibida», sentencia la publicación sobre la ciudad. ¿Se pronunciará sobre el estilismo de los toldos y redes anticascotes?
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho