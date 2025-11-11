Amenaza de paro en el transporte para después de Navidades
A Coruña
Representantes del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña se ha movilizado este lunes, día 10, para reclamar una negociación del convenio colectivo con mejoras salariales y sociales.
«Va a haber un problema de movilidad en diciembre con cuatro jornadas de huelga — aún en fechas por determinar—, evidentemente va a haber un problema para la ciudadanía», ha avanzado el representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López, en declaraciones a los medios. «Y si no funciona, a la vuelta de Navidad se plantea una huelga indefinida», ha advertido, ante una situación que afecta al transporte regulado por el convenio provincial de viajeros de A Coruña.
