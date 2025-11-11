Cuenta atrás para Annie Leibovitz en A Coruña: 7 grandes obras que retratan su universo fotográfico
Recuperamos algunos de los trabajos más memorables de la fotógrafa estadounidense con motivo de la exposición 'Wonderland' que llega a la Fundación MOP
La fotógrafa y retratista estadounidense Annie Leibovitz, reconocida y respetada figura del fotoperiodismo y la cultura como autora de grandes imágenes grabadas en el imaginario colectivo, protagoniza la próxima exposición de la Fundación Marta Ortega. Galardonada con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013, su mirada creó icónicas portadas para revistas como Rolling Stone, Vanity Fair y Vogue, y retrató el mundo íntimo de músicos, así como de grandes figuras del arte, el cine, el deporte, la política y la moda bajo un prisma único y femenino. Desde el próximo 22 de noviembre y hasta el 1 de mayo de 2026, su universo fotográfico se podrá contemplar en la exposición Wonderland de la Fundación MOP, pero antes, recordamos algunos de los grandes momentos que capturó a través de su objetivo.
John Lennon y Yoko Ono
1970
Fue la última fotografía de John Lennon antes de ser asesinado y el primer gran encargo de Annie Leibovitz para la revista Rolling Stone.
Fleetwood Mac
1977
En un momento emocional complicado, en pleno divorcio de sus miembros tras el estreno de su aclamado disco Rumours, Annie Leibovitz retrató a Fleetwood Mac para la portada de Rolling Stone.
Cindy Lauper
1983
Annie Leibovitz fotografió a Cindy Lauper frente a un museo de cera abandonado de Coney Island para la portada de su primer disco, She's so unusual, un trabajo que incluye la exitosa Girls just want to have fun.
Whoppie Goldberg
1984
Leibovitz fotografió a la actriz Whoppie Goldberg en actitud desenfadada posando en una bañera llena de leche para la revista Vanity Fair.
Patti Smith
2016
Patti Smith participó recientemente en los actos conmemorativos del 50 aniversario de Zara con un concierto en la Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro. La cantante, poeta e intelectual fue retratada en varias ocasiones por el objetivo de Leibovitz. En 2016, en una imagen en blanco y negro que desborda fuerza y autenticidad.
Demi Moore
1991
La actriz Demi Moore posó embarazada y desnuda para la revista Vanity Fair ante el objetivo de Annie Leibovitz, una escena que causó entonces un gran impacto.
Serena Williams
2015
La fotografía de la tenista Serena Williams fue incluida en el calendario Pirelli 2025 dedicado a mujeres inspiradoras, al femenismo y a la belleza natural.
