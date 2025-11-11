Annie Leibovitz firmará su libro 'Woman' en A Coruña el 20 de noviembre

La fotógrafa Annie Leibovitz firmará su libro Woman, en la librería de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) el 20 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en el muelle de la Batería. Será dos días antes de la inauguración de Wonderland, la primera gran retrospectiva que se hace de su obra en España y que se podrá ver en A Coruña hasta el 1 de mayo.

El aforo de este acto está limitado a un centenar de personas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles desde el jueves 13 de noviembre a partir de las 11.00 horas en la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org). Junto con la descarga de la entrada, se ofrece la posibilidad de reservar el libro.

Women cuenta con textos de Chimamanda Ngozi Adichie, Susan Sontag y Gloria Steinem, es una colección de dos volúmenes editada por Phaidon y que retrata a las mujeres en toda su diversidad. "Sus impresionantes fotografías —en color y en blanco y negro— conforman un auténtico 'quién es quién' de mujeres que están transformando el mundo, desde Louise Bourgeois, Joan Didion, Elizabeth Taylor y Eudora Welty, hasta Joan Baez, Billie Eilish, Serena y Venus Williams, y Anna Wintour", según explica la fundación.

Wonderland, la nueva exposición de la Fundación MOP, podrá visitarse desde el 22 de noviembre hasta el próximo 1 de mayo de 2026. "La muestra despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: arranca con el trabajo de sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos para la revista Rolling Stone, y recorre después toda su trayectoria posterior en los mundos del arte, el cine, la música, el deporte o la política para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público antes y que constituye el alma del proyecto", relatan fuentes de la Fundación MOP.