Un camión averiado obliga a desviar el tráfico en el acceso al polígono de Agrela

La avería de un camión ha complicado hoy el tráfico en el acceso al polígono de Agrela, en A Coruña, según informa la Policía Local. El vehículo se quedó parado en el enlace de la glorieta de Lonzas con Severo Ochoa y la rotonda de Eduardo Diz, lo que colapsó la entrada hacia el polígono y desencadenó un importante atasco en los accesos a Agrela desde las 07.00 horas por ser hora punta del tráfico en esta zona industrial y empresarial, según indican desde el 092.

Los agentes municipales tuvieron que desviar el tráfico de acceso al polígono desde Severo Ochoa hacia la AC-14 y el entorno del centro comercial Marineda City, según explica la Policía Local. Pasadas las 10.15 horas el tráiler sigue parado en el lugar donde ha quedado averiado.

