Un camión averiado obliga a desviar el tráfico en el acceso al polígono de Agrela
El tráiler se quedó parado en el enlace de la glorieta de Lonzas con Severo Ochoa y la rotonda de Eduardo Diz
La avería de un camión ha complicado hoy el tráfico en el acceso al polígono de Agrela, en A Coruña, según informa la Policía Local. El vehículo se quedó parado en el enlace de la glorieta de Lonzas con Severo Ochoa y la rotonda de Eduardo Diz, lo que colapsó la entrada hacia el polígono y desencadenó un importante atasco en los accesos a Agrela desde las 07.00 horas por ser hora punta del tráfico en esta zona industrial y empresarial, según indican desde el 092.
Los agentes municipales tuvieron que desviar el tráfico de acceso al polígono desde Severo Ochoa hacia la AC-14 y el entorno del centro comercial Marineda City, según explica la Policía Local. Pasadas las 10.15 horas el tráiler sigue parado en el lugar donde ha quedado averiado.
*EN AMPLIACIÓN
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño